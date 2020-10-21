一架美國海軍F/A-18E「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機周二墜毀南加州海軍航空兵中國湖武器實驗場（Naval Air Weapons Station China Lake，NAWS）附近沙漠，駕駛安全逃生，但顯然引發了一場小野火。
據《戰區》（The War Zone）與美國廣播公司新聞（ABC News）網20日報導，事故發生在當地時間上午10:10。而未經證實的報導說，機上可能載有實彈。
美國海軍航空兵發言人哈洛爾（Zachary Harrell）周二說，這架F/A-18E戰機是在中國湖附近進行例行訓練時墜毀。不過，駕駛安全彈射逃生，並已被送往當地醫院檢查，目前狀況良好而穩定。
中國湖是美國海軍最重要的航空與武器研發測試評估中心之一，基地經常停有來自不同單位的各式軍機，除了接受訓練外，也會進行各種測試。不過，在2019年歷經連串強震侵襲，導致廣泛毀損後，至今基地仍在進行修復。
(中時新聞網)
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