美海軍F-18載彈墜毀南加州

一架美國海軍F/A-18E「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機周二墜毀南加州海軍航空兵中國湖武器實驗場（Naval Air Weapons Station China Lake，NAWS）附近沙漠，駕駛安全逃生，但顯然引發了一場小野火。

據《戰區》（The War Zone）與美國廣播公司新聞（ABC News）網20日報導，事故發生在當地時間上午10:10。而未經證實的報導說，機上可能載有實彈。

美國海軍航空兵發言人哈洛爾（Zachary Harrell）周二說，這架F/A-18E戰機是在中國湖附近進行例行訓練時墜毀。不過，駕駛安全彈射逃生，並已被送往當地醫院檢查，目前狀況良好而穩定。

中國湖是美國海軍最重要的航空與武器研發測試評估中心之一，基地經常停有來自不同單位的各式軍機，除了接受訓練外，也會進行各種測試。不過，在2019年歷經連串強震侵襲，導致廣泛毀損後，至今基地仍在進行修復。

美F-18墜毀加州死谷國家公園 7傷
冒出蕈狀雲 軍迷驚見F -18摔成碎片
虧大了！海上加油演習凸槌 美F-35C、F-18受損

文章來源：Navy Fighter Jet Crashes In The Desert Near China Lake Test Base (Updated)

(中時新聞網)

#F-18 #墜毀 #南加州 #美海軍 #森林野火