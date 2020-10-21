前高雄市長韓國瑜回到雲林沉潛一段時間，但關於他是否參選傳聞滿天飛，包含參選國民黨主席、台北市長，也有認為他要選國民黨主席，持續引發外界高度關注。至於，韓粉在黨內究竟有多大力量？對此，國民黨組發會主委李哲華則說，「去年11、12月的確有一波韓粉入黨潮，大約增加1萬人左右」。

據《中評社》報導，國民黨組發會主委李哲華指出，當時因韓粉在力拱台南市議員謝龍介選主席，所以這波新黨員可歸納為韓粉，其他時間新增黨員比較多的是今年4、5月，接下來每月約1000多人新入黨，因此韓粉入黨數目並沒有特別多。

然而，李哲華也強調，從幾次主席選舉來看，國民黨員自主性強，尤其是21萬終身黨員，有固定投票權，才是決定主席人選的關鍵。他分析過去幾次主席選舉的結果，認為誰能擦亮國民黨這招牌等等來考量，不是隨便誰說一句話就能去影響投票意願。

另外，外界紛紛猜測韓國瑜的下一步會是如何，高雄市前新聞局長鄭照新則在臉書呼籲，「市長在家珍惜與家人相處的時光，媒體與有心政客卻一直讓他全國各地『被參選』，透過蹭聲量博取注意，請不要再消費韓市長了，這造成韓市長與家人很大的困擾，市長根本就沒有提過任何『下一步』。

(中時新聞網)