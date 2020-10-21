颱風外圍環流及東北風影響，降雨顯著，北部、東半部今天、周四(22日)留意強降雨，有大雨、豪雨發生機率，周五(23日)起降雨趨緩，東北風冷空氣變強，周六(24日)早晚稍有寒意，清晨平地最低溫下探16至18度，直到周日(25日)白天氣溫回升。

氣象局表示，第17號輕度颱風沙德爾，今天凌晨2時位於鵝鑾鼻南方670公里海面上，向西轉西北西移動，今晨進入南海，未來有持續增強城中颱的趨勢，今明(21、22日)兩天北部、東半部、恆春半島、中南部山區有斷斷續續的陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大臺北山區有局部大雨或豪雨發生。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿，沙德爾外圍暖濕空氣，與東北風乾冷空氣形成「共伴效應」雨帶，影響北部及東半部，中南部雖也有降雨機率，但受到背風沉降的抑制，難有大量降水，無法對中南部水庫有貢獻。

吳德榮指出，周五(23日)白天起降雨減緩，北部、東半部仍有局部短暫雨，東北風帶來的冷空氣較為顯著，北台灣微冷，中南部氣溫略降。周六(24日)至下周二(27日)各地晴時多雲，周六白天在陽光下各地舒適，北台高溫約26度、中南部約31度、早晚稍有寒意，清晨平地最低溫約可降至16至18度，直到周日白天冷空氣減弱，氣溫回升，但日夜溫差仍大。

(中時新聞網)