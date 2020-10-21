臉書發文附圖。（圖／取自臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」）

罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前聯署已達3萬份。鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。昨日（20）鳳山清捷行動本部刊出連署攤位人潮熱絡的照片，表示：「每天都滿滿的收穫，可見鳳山人的不滿。」

臉書粉絲專頁「鳳山清捷行動本部」發文，寫道：：「每天都滿滿的收穫，可見鳳山人的不滿。」附圖則是20日連署攤位現場照片，可見志工穿著罷捷黃色背心、高舉罷捷相關旗幟與看板，一直從白天堅守岡位到晚上；現場座位也不時被前來簽署罷免連署的民眾坐滿，人潮可謂絡繹不絕、場面熱鬧。

文章一出，網友紛紛留言：「太感動了！給這些志工100個讚！太辛苦了！天氣熱多喝水，謝謝你們一群人，辛苦努力的付出.按讚唷！」「加油喔！」「沒有白眼市議員的鳳山，指日可待！」「大家辛苦了，有你們真好一起加油」、「快罷免掉她，看到就討厭」。

罷捷總部發言人徐尚賢日前在「台南市韓友會第一屆第二次會員大會暨授證典禮」演講時，大聲疾呼目前罷捷行動已進入第二階段，非常需要更多志工與糧草支援，希望大家多多力挺，好讓世人知道他們為了公平正義什麼都能溝通，就是只有「放棄」兩個字不能接受；他們為了理念，無論面對任何阻礙，也將毫無畏懼、循序漸進，更重要的是永不放棄。

(中時新聞網)