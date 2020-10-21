永豐餘(1907)旗下永豐實(6790)將於27日登錄興櫃交易，每股參考價為39.5元。據公開資訊揭露，永豐實2020年前三季稅後淨利達11.51億元、每股盈餘（EPS）4.66元，已超越去年全年、提前改寫新高，朝明年遞件申請轉上市掛牌目標努力。

永豐實1986年10月29日設立，為台灣在地最大家紙製造商，生產據點包括台灣楊梅廠、清水廠及中國大陸昆山廠、揚州廠，並在2009年進軍天然清潔用品事業，朝向多品類、多品牌經營。目前實收資本額24.49億元，永豐餘集團綜合持股71％。

永豐實旗下包括不同定位的「五月花」、「得意」、「柔情」紙品品牌，潔品品牌則有主打天然的「橘子工坊」、訴求香氛的「植淨美」及實惠好用的「得意」，並代理銷售幫寶適紙尿褲系列，上半年紙品、潔品、其他營收占比分別為88％、5.93％、6.07％。

據公開說明書揭露，永豐實2020年前三季自結合併營收74.59億元、年減5.22％，毛利率31.98％、營益率15.86％。不過，受惠業外收益挹注，使稅後淨利達11.51億元、每股盈餘4.66元，已超越去年全年、提前改寫新高。

以此推算，永豐實2020年第三季自結合併營收24.44億元，毛利率31.51％、營益率14.81％，低於上半年的32.21％、16.37％。不過，受惠業外轉虧為盈，稅後淨利達5.02億元、每股盈餘2.01元。

永豐實雖受先前中國大陸封城防疫影響，致使今年前三季營收下滑，但受惠市場需求及產量同步增加，帶動生產規模經濟效益顯現，配合產品組合及銷售策略調整得宜，使本業及整體獲利表現均逆勢維持強勁成長。

此外，考量華北市場價格競爭激烈、紙機產能未達經濟規模，永豐實董事會6月底決議以約1.8億元人民幣出售全資子公司北京永豐餘家紙，已於8月完成股權移轉，認列處分投資利益約3.35億元，挹注第三季獲利動能、並帶動前三季業外由虧轉盈。

展望後市，永豐實除致力精進調整產品組合及生產結構，亦將因應消費者結構及市場需求變化，繼續深耕紙品市場、擴大潔品市場，發揮旗下永昇圃擁有的研發製造優勢。徐志宏表示，如未來寵物及熟齡族群消費商機顯現，將據此開發相關紙品、潔品等商品。

(時報資訊)