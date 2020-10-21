金管會宣布完成國內企業可在國際金融分行（OBU）開立授信帳戶規定草案預告，明定5項運作原則限制，最快預計10月底上路施行。同時，亦將於近期對銀行業者舉辦說明會，以利業者知悉此案政策及相關規範重點。

OBU原先僅限境外企業才能開戶，相較於外匯指定銀行（DBU），可享有資金進出自由、存款利息所得免稅等優惠。銀行局副局長林志吉表示，待規定正式公告施行後，國內企業將可用境內法人身分開立OBU授信目的帳戶，滿足國際資金調度需求。

林志吉指出，OBU授信帳戶的資金往來對象，限制於開立在OBU、國銀境外分支及金融機構的帳戶，不能與DBU帳戶有資金往來。其次，帳戶資金往來侷限於外幣與外幣間交易，不得兌換為新台幣，且限制運用於授信相關8項資金運用範圍，不可作為存款帳戶使用。

同時，國內企業開立OBU授信帳戶的第一筆資金，應以授信款項撥入方式、不能以匯入款方式開立。最後，各OBU應衡酌客戶相關資金收付的運作模式與調度需求，控管資金可停泊於帳戶的時間及金額上限。

據銀行局統計，目前有59家銀行開辦OBU業務，包括國銀36家、外銀23家，目前帳戶數共13萬戶，其中有台商背景於海外開設紙上公司、再向OBU開戶者共9萬多家，基於洗錢防制及追稅造成的成本增加，將成為直接開設OBU授信帳戶的潛在對象。

金管會表示，希望藉由此項措施擴充台商籌資管道，提升台商資金運用及調度彈性。未來將持續檢討推動情形、並評估後續開放方案，以促進金融業及整體經濟發展，逐步打造台灣成為台商資金調度中心。

(時報資訊)