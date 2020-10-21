台積電(2330)於20日頒發2020年度開放創新平台（Open Innovation Platform,OIP）合作夥伴獎項，肯定益華電腦、新思科技等10家矽智財、電子設計自動化以及雲端聯盟，共同開發3奈米設計架構等，並加速半導體創新。

台積公司年度OIP合作夥伴獎項，表彰過去一年來OIP生態系統在實現下一世代系統單晶片（SoC）及三維積體電路（3DIC）設計方面所做的貢獻，實現創新及縮短產品上市時程的關鍵力量。生態系統夥伴們與台積公司緊密合作，協助客戶降低設計門檻，並獲取首次投片即成功。

台積公司研究發展及技術發展資深副總經理米玉傑表示，台積公司感謝每一位合作夥伴的持續支持與合作，協助台積公司的客戶釋放半導體創新，並且將產品快速導入市場，期待未來能夠持續合作，協助客戶解決設計的挑戰，開發功耗、效能與面積（PPA）的最佳化設計平台來支援智慧型手機、高效能運算、車用電子以及物聯網應用。

台積電指出，獲得OIP年度合作夥伴獎項的公司，在設計、開發、以及技術實作方面皆達到最高的標準，加速了半導體的創新。

在本次得獎的矽智財聯盟，有Silicon Creations、益華電腦、eMemory Technology Inc.、Alphawave IP、新思科技、安謀國際、M31 Technology。電子設計自動化聯盟方面，共同開發3奈米設計架構及3DIC設計生產解決方案獲獎的為，ANSYS、益華電腦、Mentor、新思科技。雲端聯盟方面，益華電腦、新思科技與微軟因共同開發雲端時序簽核設計解決方案獲獎。

(時報資訊)