金管會9月底放寬外銀在台分行淨值計算規定，增加在台投資放款量能，宣布擬比照相同標準修正發行新台幣金融債券規定，擴增外銀分行發行新台幣金融債額度，預期可增加576億元的新台幣金融債發行額度。

金管會為協助外銀擴大參與再生能源等綠能大型專案融資，2018年4月17日訂定發布「外國銀行在台分行發行新台幣金融債券辦法」，允許外銀分行可發行新台幣金融債券，發行額度上限為外銀分行淨值的8倍。

為適度增加外銀分行經營能量，金管會接受業者實務需求建議，修法允許外銀分行可將備抵呆帳及保證責任準備金的50％列入淨值計算，於9月底正式發布施行，增加外銀分行的放款、投資業務能量，促進台灣實體經濟發展。

考量外銀在台分行的淨值定義標準應有一致性標準，金管會研議修正「外國銀行在台分行發行新台幣金融債券辦法」，比照上述修法標準，允許外銀分行可將備抵呆帳及保證責任準備金的50％列入淨值計算，擴增可發行新台幣金融債的額度規模。

銀行局表示，截至7月底，外銀分行的備抵呆帳集保證責任準備金為144億元，以修法後可將50％列入淨值、以及現行規定發行額度上限為8倍計算，外銀分行發行新台幣金融債的額度可增加576億元。

同時，考量外銀分行發行新台幣金融債的市場現況及實務需求，金管會在參考農委會及交通部意見後，同意將農業金庫及辦理儲金匯兌的中華郵政機構，納入外銀分行發行新台幣金融債的銷售對象，有助外銀分行籌措新台幣資金。

據金管會統計，截至2020年9月底，已有法國興業、法國東方匯理、法國巴黎、德意志銀行等4家外銀在台分行發行新台幣金融債，合計發行規模為178億元。

(時報資訊)