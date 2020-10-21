台灣證券交易所表示，由兆豐投信經理之「兆豐國際台灣藍籌30ETF傘型證券投資信託基金之兆豐國際台灣藍籌30單日反向一倍ETF證券投資信託基金（00691R）」受益憑證，將自今年11月24日起終止上市。

證交所表示，由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於新台幣1億元終止信託契約標準，兆豐投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核。在11月24日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。

(時報資訊)