《證交所》兆豐藍籌30反1ETF 11月24日起下市 08:002020/10/21 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所表示，由兆豐投信經理之「兆豐國際台灣藍籌30ETF傘型證券投資信託基金之兆豐國際台灣藍籌30單日反向一倍ETF證券投資信託基金（00691R）」受益憑證，將自今年11月24日起終止上市。 證交所表示，由於該基金已達最近30個營業日淨資產價值平均值低於新台幣1億元終止信託契約標準，兆豐投信向主管機關申請終止該信託基金之信託契約並獲得核。在11月24日ETF終止上市日前，投資人仍可於集中交易市場買賣。 (時報資訊) #ETF #藍籌 #證交所 #兆豐投信 #兆豐國際 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兆豐藍籌30反1 ETF 11／24起下市 18:142020/10/20 財經 新竹豐邑喜來登上旅展 餐券下殺6.6折 12:542020/10/20 旅遊 青安貸款 續辦至2022年底 04:102020/10/20 財經要聞 吸中概股回歸 科創板首發CDR 04:102020/10/20 產業財經 《基金》9月投信整體基金規模歷史第三高 終止連5升 09:592020/10/20 財經 《國際政治》新紓困振興案 白宮再加碼至1.9兆美元 10:162020/10/20 財經 疫情助攻 圓點躍生技獲利王 04:102020/10/20 財經要聞 2020胡潤百富榜發佈 馬雲第四次成為大陸首富 11:252020/10/20 兩岸 恒指收盤微漲0.11％ 阿里股價創新高 16:592020/10/20 財經 一卡通經典藍白拖重磅回歸 結合迪士尼唐老鴨超吸睛 18:432020/10/20 生活 財經熱門新聞 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 狂燒錢就想幹掉台積？業界爆三星沒2大咖下場 - 財經 聯電8吋滿載 瘋漲到明年 - 財經要聞 - 工商時報 法人：台模組廠受惠大 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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