阿里巴巴昨日正式啟動2020天貓雙11全球狂歡季（雙11），推出各種創新措施和玩法，回應急速變化的消費趨勢；其中包括支付寶首次以數字生活開放平台的身份參與、活動優惠加碼、帶動更多消費者參與、「雙」重的購物時段、促使更多品牌產品參與其中。廣受歡迎的直播技術也將讓今年的雙11觸及歷來最多的全球受眾。

今年的雙11將史無前例的由「單」變「雙」，為大陸消費者帶來「雙」重時段，販售期除11月11日之外，還新增11月1至3日，此舉在為商家提供面向龐大消費者群體的「雙」重機會，總計超過200萬新產品將於今年雙11期間進行首發，規模較去年翻倍。

今年的雙11，支付寶首次以數字生活平台的身份參與其中，數百萬本地生活服務商家，將於超過100個城市提供本地折扣優惠。線下的小微商家，包括路邊小店及社區雜貨店等，將可藉支付寶參與到雙11，並通過支付寶這個數字化生活入口接觸更多消費者。此外，天貓上超過25萬個品牌合共向消費者提供超過1400萬件的折扣商品。而為滿足低線城市消費者的需求，淘寶特價版「一元購」將提供特大購物折扣，並提供免費送貨服務。

為了滿足大陸消費者對海外優質商品的日益上漲的需求，天貓國際將帶來超過2600個海外新品牌首次亮相，同時阿里巴巴的跨境電商平台考拉也將攜手來自89個國家及地區的商品，首度參與雙11。

直播互動將成為今年雙11的重點項目，淘寶直播覆蓋的產品類目廣泛，從美妝、電子產品，以至汽車及住房一應俱全。新增的如線上看房及虛擬試駕等，將為消費者提供更多猶如親歷其境的互動體驗。阿里巴巴旗下的達摩院將利用人工智慧技術，推出首位人工智慧虛擬主播，飛豬將放送旅遊相關的直播節目。

今年的雙11是國際市場參與度最高的一屆，全球速賣通目前服務超過全球200個國家及地區，而Lazada更是首個將這個盛事帶到東南亞的平台，覆蓋6個市場包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南。聚集超過1.8萬個來自國際和本土品牌的LazMall也一起參與這次大型的購物活動。Lazada還將繼續豐富其娛樂化消費元素，例如直播、吸引新客戶的遊戲，以及引進包括以語音操作來尋找產品等的眾多創新項目。

(時報資訊)