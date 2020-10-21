接到保險推銷電話都直接掛掉？網友表示，接到保險推銷的電話，如果直接掛掉是否很傷人？貼文引發熱議，網友一面倒指出，不掛電話又不買是浪費時間，而且他們的教育訓練就是不能自己先掛，所以你掛電話才是幫他，另也有人分享不想接到類似電話的「應對方式」，可直接說「請不要再用我的個資行銷」。

網友在PTT上分享，雖然手機裡面有安裝whoscall的軟體，可以得知是誰打電話來，但保險推銷的電話真是無孔不入，還是會有無法辨識的手機號碼打來，因此想問有作過保險推銷工作的人，如果接通之後，就直接掛掉電話，是否會讓人受傷？

該名網友也透露，他接到保險推銷的電話，都無法乾脆的秒掛人家，都會聽他講個十幾秒，稍為回復個一兩句後，就變得沒完沒了。

貼文一出，引發網友們討論，「你不掛斷又不買，反而浪費他更多時間」、「直接掛呀，不買的話也是浪費他時間說不定還希望你掛」、「我都說我是學生 然後就被掛了 人家也是糊口飯」，更有網友透露，「他們教育訓練就是不能自己先掛電話，所以你直接掛是幫了他」。

也有網友指出，如果未來也不想再接到類似的電話，可以在對方滔滔不絕的說話時，想方設法插入一句「請不要再用我的個資行銷」，也有人說可以直接告訴對方「請貴公司把我的資料從電銷名單刪除」嘗試過發現真的有效，就不會在接到相關電話。

(中時新聞網)