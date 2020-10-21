小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(21日）財經重點。

【1】聯電8吋滿載 瘋漲到明年

雖然台積電已表態不會調漲8吋晶圓代工價格，但晶圓代工二哥聯電仍計畫調漲價格。IC設計業者透露，聯電2020年下半年已針對新追加投片量的訂單漲價10％，2021年第一季還會再調漲8吋晶圓代工價格，其中，已經預訂的產能將調漲5～10％幅度，後續才追加投片量的訂單，則以漲價後的價格再調漲1～2成左右幅度。

【2】威州再發話 鴻海投資案缺透明度

鴻海威州投資案因進度不佳，不僅拿不到WEDC（威斯康辛經濟發展公司）補助，與WEDC的新合約談判又陷入僵局，再度成為美媒報導焦點，鴻海與鴻海創辦人郭台銘對此發表聲明表示，鴻海在威州已投資7.5億美元、有信心能夠簽訂新約。不過威州媒體與WEDC紛紛打臉，指出鴻海威州投資案缺乏透明度，在這種情況下WEDC與鴻海之間的新合約協商難有任何結果。

【3】綠電吸金 1至9月僑外投資達63.2億美元

僑外商持續來台加碼投資綠電！經濟部投審會20日公布9月投資概況，其中英商GRP III TAIWAN UK LTD以約新台幣67.8億元受讓取得永鑫能源股份等投資案，讓今年1至9月累計僑外商來台投資金額達63.2億美元，但由於去年9月基期較高，因此投資金額雖年減19.77％，但仍為近10年第四高、歷年第六高。

【4】９月外銷訂單連七紅 首破500億美元單月新高

9月外銷訂單強強滾，不但連七個月正成長，接單金額首度衝破500億美元大關為500.3億美元，創歷年單月新高，年增率9.9％。經濟部預估，受國際智慧型手機品牌延後10月發布新品，展望10月外銷訂單有延續力道，預估將落在515至530億美元間，可望再創新猷。

【5】美司法部控告谷歌壟斷市場

美國司法部與11州20日對網搜巨擘谷歌提出反壟斷訴訟，指稱該公司為了鞏固網搜和搜尋廣告的獨大勢力，違反市場競爭，這將是美國政府20多年來對科技大廠最激烈的反壟斷執法行動，可能撼動整個矽谷。

(中時新聞網)