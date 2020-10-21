周海媚回應網友問題。(圖／翻攝自微博)

被封為「最美周芷若」的港星周海媚，是演藝圈著名凍齡女神，53歲仍保養得宜，2年前她不堪網友謾罵退出微博，轉往另一個社群平台和粉絲互動，現已累積近360萬粉絲，近日，最新影片曝光，真面目在鏡頭前現形，讓網友讓驚呆了。

淡妝出鏡、綁著雙馬尾的周海媚，看起來年紀輕了不少，不過卻被發現眼角皺紋盡現，一張嘴還露出黃牙，讓網友都嚇壞，不過她大方看待年齡漸長一事，認為沒有什麼好害怕的，年齡只是一個數字，心態才是最重要的。

她認為有皺紋就有皺紋，「怎麼了？那我就不活了？」她覺得打針打到臉都變形，就不是自己了，「我喜歡自然一點，順其自然是最好的。」而不少網友也認同她的想法，覺得她這樣已經算保養得很好了。

其實，53歲的周海媚至今未婚，不過她很享受單身生活，卻被網友關心她為何不結婚生子，讓她罕見動怒「與你何干？」把重心轉往大陸10多年的她，雖然沒有愛情，依然活得開心，她曾表示自己熱愛自由，不喜歡被管，所以不需要結婚。

(中時新聞網)