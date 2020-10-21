隋棠老公Tony投資的「Maple Tree House楓樹韓國烤肉」餐廳，被CNN譽為「世界上最好吃的韓國烤肉」，即便疫情衝擊生意仍不受影響，不過如今卻傳出店面要被賣掉，恐讓Tony損失高達千萬以上。

根據《鏡週刊》報導，隋棠老公Tony開設的「Maple Tree House楓樹韓國烤肉」餐廳，除了有老婆隋棠明星光環加持，加上地點位於台北市精華地段，即便疫情衝擊依舊不受影響，店面總是高朋滿座一位難求，不過如今傳出房東要將店面賣掉，知名房屋官網更已PO出店面售出資訊，內容寫著賣價8,200萬，一坪單價約221.5萬。

據悉，該店面有6個門牌號及3個房東，原由一位房東出面整合，才將店面租給烤肉店，如今該房東認為烤肉店生意穩定，若此時將店面賣出，更增添買家購屋意願，雖然Tony與房東簽約至民國114年，尚有5年合約未履行，但根據租約內容，就算售出每位屋主僅需賠償一個月租金，這讓斥資上千萬在烤肉店裝潢費、設備的Tony，恐將損失慘重。

對於烤肉店將被賣掉，隋棠老公得被迫遷店一事，隋棠經紀人表示，這是隋棠老公經營的事業，餐廳還有其他股東投資，不方便代表回應此事，態度可以說是相當低調。

(中時新聞網)