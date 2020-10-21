前太空人總管魯諾(Jeff Luhnow)因2017年作弊案遭禁賽1年，他前日在案件宣判後首次接受電視訪問，即使球迷認為他罪有應得，他也辯解自己是受害人。「重播室員工的兩萬多封訊息很明顯跟我無關，甚至還有人說不能讓我知道(偷暗號)這件事。」

魯諾宣稱他對作弊一事概不知情，都是下面的人在亂搞，「他們明知紅襪與洋基的前例(雙方互控作弊, 結果輕微違規)，他們還是明知故犯，這跟我沒有關係。」魯諾相信還有參與者逍遙法外，繼續在太空人球團工作，反而是無辜的人(他自己)被抓去頂罪，他自認被抓是因為大聯盟想要借用他的人頭平息眾怒。

依照魯諾的看法，大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)打從一開始就決定不處罰老闆與球員，所以必須抓替罪羊，像總教練辛屈(AJ Hinch)與總管魯諾就是很適合下手的目標。魯諾為自己辯護的文件長達150頁，甚至願做測謊來自證清白，但是曼佛雷德懶得理他。

後來有調查人員私下告訴魯諾，他死定了，聯盟就是不計一切要把案子安在他頭上。魯諾認為整起調查不是為了抓出元兇，只是聯盟栽贓和滅火的作秀過程而已。曼佛雷德最後宣稱球員雖沒被處分，但在精神上已經得到報應。

(中時新聞網)