中共軍機近期頻頻擾台，兩岸關係陷入緊張。台灣民主基金會16日公布最新民調，若大陸為統一攻打台灣，近8成受訪民眾願為台灣而戰，相較去年增加1成；反觀不願意為台而戰的民眾，從去年20.5％下降為12.7％。學者分析，主因來自中共對台灣施壓，且台灣政府防疫成果獲國際肯定，增加民眾自信與榮耀感。對此，民進黨前發言人何孟樺與台北市議員徐巧芯隔空互槓，何嗆徐「認為民調都是屁吃到黃安口水」；徐則酸何「16個讚的文章也可以上新聞」。

台灣民主基金會16日公布「2020台灣民意價值與治理」民調，其中，民主防衛部分，對於大陸若為了統一對台灣使用武力，是否願意為台灣而戰，高達79.8％的受訪者表達願意，相較去年願意為台而戰為68.2％，上升超過1成。不願意為台而戰部分，相較去年為20.5％，今年下降為12.7％，顯見保家衛國的意識有上升趨勢。

針對此民調，各界反應兩極。何孟樺在臉書痛批徐巧芯是「玻璃芯」、「不該嘲笑年輕人的愛國熱血」、「更不要把年輕人當白癡」、「竟然跟舔共藝人黃安一樣玻璃心，立場一致覺得民調都是屁，徐巧芯是吃到黃安的口水嗎？」徐則在臉書回擊：「16個讚的文章也可以上新聞，真的讓人很難不懷疑那些新聞是業配或靠關係。」

不僅如此，徐巧芯更在文中寫道：「話說，我根本沒有說民調是屁，這話只有民進黨的何孟樺說過。我根本沒說過年輕人是白癡好操弄，這也是在民進黨何孟樺口中第一次聽說。可能你是這樣想的，但我沒有這樣想也不曾這樣說，請不要把它塞到我嘴巴裡謝謝。」徐指出：「兩岸是否會有戰爭，本來就不是鍵盤談談就好，還是妳覺得是這樣就可以？年輕人表態願意參戰，但同一份民調顯示大家也不想恢復徵兵（不想當兵），同時多份民調顯示台灣民眾不認為兩岸會開戰，我根據資料發言有什麼問題？還是民進黨的前發言人正在告訴我們兩岸要開戰了？」

此外，徐巧芯也直言：「至於誰呼應中共心理戰？目前看來是10/8當天就知道我國斐濟外交人員被中共外交官打，但到現在隔了10天在斐濟媒體報導下全台民眾才知道這件事的外交部。舉著抗中保台的大旗，但我國漁船被日本衝撞的時候孬了，現在被中共外交人員欺負的時候也唯唯諾諾。自己的邏輯壞死是笨，腦補別人說的話很壞。也有可能又笨又壞。」

(中時新聞網)