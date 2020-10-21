機車半夜停快車道 貨車追撞拖行雙雙焚毀 08:272020/10/21 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大貨車追撞停放在快車道的機車，並向前拖行90公尺，造成大貨車車頭、機車焚毀。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大貨車追撞停放在快車道的機車，並向前拖行90公尺，造成大貨車車頭、機車焚毀。（民眾提供／王文吉台中傳真） 機車半夜停放在快車道，遭大貨車追撞拖行90公尺，燒成廢鐵。（民眾提供／王文吉台中傳真） 台中發生離奇火燒車！1輛大貨車今日凌晨3時30分行經清水區臨港路5段、中清路9段口，追撞停放在中間快車道的普通重型機車，並向前繼續拖行90公尺，造成大貨車車頭、機車燒毀。幸51歲蔡姓大貨車駕駛未受傷，但機車騎士不知去向，警方已聯繫車主追查駕駛通知到案，全案依交通事故處理規範，製作相關資料，並呼籲用路人行車務必遵循交通安全規則，以避免憾事發生。 (中時 ) #機車 #大貨車 #交通 #駕駛 #快車道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機車加80元油…上路後油表竟歸零 車主嚇壞：感覺遇到鬼！ 11:122020/10/21 社會 頭份汽機車車禍 機車側柱插入騎士臀部送醫 10:402020/10/20 社會 撞機車後烙跑 無良車主是通緝犯昨落網 10:442020/10/20 社會 在貨車上長大 單親媽開公車 04:102020/10/21 地方新聞 老伯駕車鬼切 下秒開門比劃123 後方駕駛看完臉超茫 09:442020/10/21 社會 中角灣行車亂象有解 金山區公所即日起規畫新動線 16:342020/10/20 寶島 一夜遛2女1／直擊唐禹哲鬼祟車會豆花妹3小時 07:042020/10/21 娛樂 導入柴油 MHEV 技術、升級 EVA 2.0 電子架構，Jaguar XF Saloon／Sportbrake 小改款問世 10:572020/10/21 汽車情報-汽車新聞 臺南歸仁10大易肇事閃光號誌路口 9個月釀4死363傷 12:092020/10/20 社會 專為女性設計智慧電車 宏佳騰Ai-3 Comfort系列 推快閃試乘 04:102020/10/21 產業特刊 社會熱門新聞 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 國中女師逼老公脫褲公園露鳥 新婚2年離家床戰小王17次 - 社會 高中妹疑怨學長「射後不理」 怒告性侵連出3招全失敗 - 社會 村長沾腥1／稱「被國家機器監控」逼去摩鐵 詹江村遭控硬上粉絲 - 社會 想再騎一次！人妻小三極樂台灣到大阪 就要人夫「精盡人亡」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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