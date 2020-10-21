大貨車追撞停放在快車道的機車，並向前拖行90公尺，造成大貨車車頭、機車焚毀。（民眾提供／王文吉台中傳真）

機車半夜停放在快車道，遭大貨車追撞拖行90公尺，燒成廢鐵。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中發生離奇火燒車！1輛大貨車今日凌晨3時30分行經清水區臨港路5段、中清路9段口，追撞停放在中間快車道的普通重型機車，並向前繼續拖行90公尺，造成大貨車車頭、機車燒毀。幸51歲蔡姓大貨車駕駛未受傷，但機車騎士不知去向，警方已聯繫車主追查駕駛通知到案，全案依交通事故處理規範，製作相關資料，並呼籲用路人行車務必遵循交通安全規則，以避免憾事發生。

(中時 )