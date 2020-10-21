智崴(5263)董事長歐陽志宏指出，變動對娛樂產業是種機會，100多年下來，只要世界恢復正常，娛樂產業趨勢就是向上，智崴相較第一線的樂園客戶提早復甦，現在手上訂單真的很滿，明年是智崴再度起飛年，尤其客戶年底到明年初加速開幕，對隔年業績加分作用就越大。

歐陽志宏認為，今年疫情讓遊樂園首當其衝，設備業受疫情影響敏感度不高，但復甦會提前，因為樂園在預期疫情緩解前，就必須提早下單，以因應報復性消費。所以智崴的訂單今年都沒有取消，只是拉長延後，今年下半年開始，客戶已經對明、後年開幕做準備，到9月底未實現訂單約18～20億元，訂單遞延下，估計2021年開幕的專案要求出貨有14個，完工設備有20座，像北美四個地方幾乎完工，其中包括時代廣場及樂高樂園，2021年開幕專案可望創高。

智崴在飛行劇院高階市場市占率達85％，幾乎沒有競爭對手，疫情後淘汰一些中小型廠商，預估市占率攀升至90％。歐陽志宏認為，未來新科技5G、AI、IOT都會應用在主題樂園上，5G會改變樂園生態，像是無人化的服務及維修。

智崴除了硬體設備外，還有門票分潤及權利金等軟性收入，但歐陽志宏比較看好軟體授權及內容授權，這部分在2019年占營收比重16％，今年會持續隨著設備出貨而增加。

他表示，門票分潤原本在疫情前要做不少投資，還好在疫情發生前保守應對得宜，因為疫情對分成產生很大影響，營運商這次受傷是在第一線，門票收入受傷慘重，顯示營運分潤還是屬於高風險，但長期可以投入，未來智崴現金、資本更充裕時，再來做分潤投資，會是比較好的時間點。

(時報資訊)