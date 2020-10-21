廣錠(6441)、廣錠一轉換公司債(64411)及廣錠二轉換公司債(64412)自109年10月21日起預收款券，並每5分鐘撮合一次。

廣錠科技公司股票因連續5個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年10月21日起10個營業日(109年10月21日至109年11月3日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對廣錠科技公司股票、廣錠科技公司國內第一次有擔保轉換公司債及廣錠科技公司國內第二次有擔保轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)