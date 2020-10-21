由於傳出美國經濟振興案協商取得進展，投資人對國會將通過振興案抱持樂觀態度，激勵道瓊、標普、那斯達克盤中走高，收盤僅有費半指數微跌，終場四大指數漲跌幅介於-0.02%~+0.47%，大型科技股普遍上揚，FB、美光、谷歌、APPLE、NVIDIA收高，跌幅較深為AMD與Intel；台積電ADR0.82%。

周二亞股普遍在平盤之下震盪，台股早盤小幅跳空低開，失守12900點大關，終場收在12,862.37點，下跌45.97點，跌幅0.36%。OTC指數開平後，整日維持165點附近擺盪，終場收在165.65點，漲幅0.25%。目前上方壓力在167整數關卡，下方支撐為半年線約160點。

加權技術面與籌碼面：

(1)均線：周二台股開低震盪，終場加權收小黑十字線。

(2)量能：成交量再縮至1,472.63億元，顯示接近萬三市場追價意願薄弱。

(3)技術指標：日KD指標高檔區擺盪、MACD柱狀體下滑，技術面呈現震盪格局。

(4)法人籌碼：三大法人合計-28.44億元；外資-20.17億元、投信+3.61億元、自營商-11.87億元。

操作建議，近期國際股市仍聚焦在美國選舉與歐洲疫情變化，呈現日內大幅波動，台股近期因量能無法有效的擴增(周三成交量能不到1500億元的波段新低量)，預期短線仍將在12600~13000點來回區間震盪。

今日台指期將進行結算，須留意尾盤波動。短線操作建議焦點APPLE相關供應鏈，未來還有雙11與聖誕銷售等相關受惠股；此外，目前續航力普遍不佳，宜嚴控追高風險。

(時報資訊)