台南市一名女騎士前（19日）下午騎機車行經安南區時，突然「詭異斜切」自撞中央分隔島，整個人噴飛、全身是血，經民眾報警後緊急送醫搶救，但仍宣告不治。警方事後調閱附近監視器，確認女子當時車速不快，但卻突然向左斜切，朝分隔島騎過去，相當詭異。

（圖／翻攝畫面）

據《ETtoday》報導，身亡女子姓謝，今年27歲，她在南科上班，當天下午1時許騎車外出洽公，但卻不知為何為自撞園區科技五路的分隔島；雖然被緊急送往奇美醫院，醫生花了足足13小時搶救她，但因為頭部重創、傷勢嚴重，最終還是不治身亡。

事發地點。（圖／Google Map）

有網友在臉書PO出行車記錄器影片，現場機車殘骸到處飛散，就連分隔島的水泥塊都被撞碎，可想見當時撞擊力道有多大！警方事後調閱路口監視器，發現謝女是自行撞上分隔島，接著滑行了數十公尺，場面相當詭異。當時路上完全沒有其他車輛，而謝女也沒有酒駕，警方初步懷疑她是「恍神」才會導致自撞喪命。

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(中時新聞網)