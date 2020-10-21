新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，重創全球旅遊與航空業，其中，香港國泰航空大規模裁員的傳聞不斷。今有最新消息指出，國泰航空宣布重組計劃、裁員8500人，而港龍航空也於今日起停止營運。

國泰航空擁有132架客機，主要營運全球城市的長途飛行；國泰港龍航空有48架飛機，主要飛往中國大陸和其他地區等。數據顯示，國泰航空與旗下的國泰港龍9月合共載運4.7萬人次，較2019年同期暴跌98%，換算每日載客僅為1568人次，與以往約10萬人次不可同日而語。

受到疫情衝擊，香港航空業陷入停擺，又以香港為基地的國泰航空首當其衝。據港媒《香港01》今報導，國泰、港龍早前放棄申請第二輪保就業計劃，一直被指是為裁員鋪路，今國泰航空宣布重組計劃，裁員8500人，而港龍航空於今起停止營運。

另外，國泰航空行政總裁鄧健榮日前坦言，集團目前面對有史以來最大的挑戰，必須扭轉目前每月「燒錢」15億到20億港元的狀態，不排除任何節流及融資。

(中時新聞網)