2020年即將結束，中華民國星相協會副理事長小孟老師表示，生肖是羊、雞、兔和狗的人運勢爆發，今年年底之前荷包賺飽飽，職場上也一切順利，自己出來創業也會成功獲得不錯的成績，並透露四個生肖的開運顏色。

第四名：生肖羊

屬羊的人2020年在職場上表現優異，尤其到了下半年，在工作上會越來越有自己的想法，也越來越知道該如何應對工作上的人事物，但要注意別因嘗到一點點甜頭，就得意忘形，否則可能會招來小人。此外，想要創業的人會很成功順利，而且好運不斷。

開運色：水藍色系

第三名：生肖雞

屬雞的人下半年在工作上會「打倒群雄」，上半年的紛擾和煩惱，全都一掃而空，小人與敵人也都會離你遠去。而有投資理財規劃的人，能「用錢滾錢」，無論是正財還是偏財，運勢都很旺，荷包賺的飽飽飽，建議可買龍頭類股，有機會「賺爆」，但切記勿因賺得多也花的多。

開運色：粉紅色系

第二名：生肖兔

屬兔的人工作能力受到主管、同事肯定，可藉此多展現自己的能力，不要害怕自己做不到，透過專心做好自己份內的事情。不斷的努力成長、累積實力，終於迎來好的機會，下半年也是一個適合衝刺業績的時間點，認真努力工作，將會有不錯的收獲以及金錢成績。

開運色：紫色系

第一名：生肖狗

屬狗的人月底前與同事關係非常好，過去所幫助過的人都會記得你的好，且化身為貴人來幫助你，他們也能助幫你突破各種業積與金錢難關，在公司的人緣好感度瞬間大增，日後在職場上做事情會大大的加分；若是想換工作的人，可透過朋友的介紹，得到薪資不錯的工作機會。

開運色：金黃色系

旺到年底！4生肖荷包賺飽飽，事業好運不斷。（圖／小孟老師提供）

(中時新聞網)