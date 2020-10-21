英國北約克郡一名女子日前突然收到陌生男子訊息，該男還附上不雅的「下體照」和一張笑臉，表示想要聊聊天、意圖騷擾，不過女子卻幽默地採用一「妙招」回覆，嚇得該男馬上回覆停止，並刪除帳號；原來女子假冒聊天機器人，警告他會轉發到警察局等待調查。

英國北約克郡一名女子收到男子露鳥照，她裝作聊天機器人警告男子。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，英國女子亞歷山德拉庫莉（Alexandra Kuri）日前在社群軟體收到一名男子裸照後，機智的她馬上假裝成聊天機器人回應：「我們偵測到您傳輸的訊息，可能具有非法內容和未經許可的色情照片〔代碼：36489-a〕，您的IP位置已經被轉發到警察局等待調查，如果這是誤傳，請回覆『停止』。」

英國北約克郡一名女子收到男子露鳥照，她裝作聊天機器人警告男子。（圖／翻攝自推特）

沒想到該男真的馬上回覆2次「停止」，最後甚至將帳號刪除；該女之後將完整對話上傳至推特上，馬上引來網友一片稱讚，吸引超過70萬個讚，紛紛留言這是最有效的方法，下次遇到類似事情也要這樣做，「「這是近幾個月以來，我見過最聰明的事情了。」

(中時新聞網)