周二華爾街股票收高，投資人越來越看好華府正接近達成一項激勵方案，以緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二晚間表示，她希望可以在本周結束前達成新冠援助協議。此前佩洛西就激勵方案與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）再度進行協商。

Reynolds Strategy首席市場策略師Brian Reynolds表示：「無論誰當選，我們都將獲得激勵措施。目前的頭條新聞本質上是短時間的，最終他們將共同為經濟帶來更多激勵，因為所有落後的產業都極需要這個方案。」

周二收盤，道瓊工業平均指數漲113.37點或0.45%，為28,308.79。標普500指數漲16.2點或0.47%，為3,443.12。那斯達克綜合指數漲37.51點或0.33%，為11,516.49點。

標普500指數11大類股僅必需消費品類股下跌，收低0.11%。能源股上漲1.13%，漲幅最大。

美國司法部與11個州以谷歌涉嫌利用其市場力量阻礙競爭對手為由，對Alphabet提起反托拉斯訴訟。不過，Alphabet股票收漲1.4%。Mirabaud證券TMT研究部門主管Neil Campling形容此事為「多此一舉」，谷歌已經取得壟斷地位，已經在基礎設施、人工智慧、技術、軟體、工程與人才方面投資數十億美元，「你不能輕易放棄十年來的巨大進展，也不能憑空創造出新的替代巨頭或科技生態系」。

受惠於重啟經濟題材，嘉年華遊輪集團（Carnival Corp）與美國航空（American Airlines）分別漲3.3%與9%。柯爾百貨（Kohl's）收漲6.6%，Nordstrom股價漲1.2%。

產業保險公司Travellers Cos Inc財報優於預期，股價收漲5.6%。消費品巨頭寶僑（Procter＆Gamble Co）上修全年營收獲利預測，股價小漲0.4%。

受惠於雲端事業強勁成長，IBM上季營收超出市場預期，惟考量新冠肺炎疫情帶來的經濟不確定性，IBM未發布本季財測，受此影響，該公司股價重挫6.49%，收在117.37美元。

(時報資訊)