遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，擁有一票死忠支持者「韓粉」，他的下一步成各界關注焦點，更被點名是下屆國民黨黨主席大熱門。19日針對《中天電視台》換照一事，韓發文迅速湧入7萬人按讚，反觀現任黨主席江啟臣僅上千，被視為人氣指標與復出「起手式」。國民黨組發會主委李哲華則分析，黨員會以黨的未來性、誰能擦亮黨招牌作為投票考量，不會被隨便一句話就影響意願，也「很少被操弄出來」。

李哲華接受香港媒體《中評社》專訪，表示從過去的黨主席選舉可以發現，黨員不僅具有自主性，更會以黨的未來性、誰能擦亮黨招牌做為投票考量，並不會隨便因為誰說一句話就被影響意願。

李哲華強調，黨內的資深黨員會以「黨的利益」為主，他們長期信仰「國民黨」，並認為「國民黨就代表中華民國」，與外界一般中間選民不同，他們的想法也將是產生黨主席的關鍵；有意角逐黨主席的人，也要想辦法說服這群人，為什麼自己最適合帶領國民黨？

不僅如此，李哲華也重申，國民黨從直選黨主席開始，黨員富有個人思想、自主性高及種種上述特徵的趨勢並沒有改變，因此黨主席的投票「很少被操弄出來」。

(中時新聞網)