新冠疫情重創航空業，亞洲最大航空公司國泰航空今天公布集團重組計劃，除大裁員8500人外，旗下國泰港龍停止營運，今天開始生效。預計每月減少約5億元的現金支出。

綜合港媒報導，國泰公布，董事局落實重組計劃，三大方向包括，一、國泰港龍航空將停止營運，即日生效；二，國泰航空集團（包括國泰港龍航空）整體削減約8500個職位，約佔集團24％，未來數周將裁減約5300名駐港員工；三，將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件。

這8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能受到影響。近月實行凍結招聘及關閉若干海外基地等節流措施，其餘2600個職位現已懸空。

國泰港龍在疫情前約有40多個航點，主要為中國內地和亞洲區內地點。國泰表示，擬尋求監管機構批准，由公司及旗下全資持有的廉航香港快運航空（HK Express）營運國泰港龍航空的大部分航線。

國泰指，重組成本約22億元（港幣，下同），將以公司內部資源撥付。公司將就重組作出13億元的遞延稅項資產減值，另外亦將考慮計入其他減值及支出。

雖然港龍將停止營運，但公司將確保國泰港龍航空有足夠資金履行其承諾及責任。

國泰指，為疫情帶來的嚴峻挑戰，雖已作多番努力，但每月仍流失15至20億元現金，預計今次重組將使集團今年每月減少約5億元的現金支出。

國泰主席賀以禮、行政總裁鄧健榮會在下午一時舉行記者會說明。

(旺報 )