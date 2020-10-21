全球領先的高效能感測器解決方案供應商艾邁斯半導體（ams AG）宣布推出結合環境光感測器(ALS)和接近感測器的世界最小整合模組TMD2712，尺寸僅為1mm x 2mm，將智慧型手機光學感測器的小型化推升到一個新的等級。

TMD2712的高度僅為0.5mm，現在可以與自拍相機一併安裝在LCD觸控顯示幕的水滴瀏海(teardrop notch)區域。這符合了最小邊框甚至無邊框的手機設計趨勢，無邊框的設計目標就是在極大化螢幕與機身的比例，進而為用戶提供最大的可視顯示區域。

新款感測器是一種完整的系統解決方案，可實現精確的環境光感測─ 進而啟動顯示亮度管理以在所有照明條件下保持舒適的觀看體驗，同時進行可靠的接近偵測，當手機正面靠近臉部等物件時自動關閉觸控顯示功能。它整合了一個低功率紅外線VCSEL發射器和VCSEL驅動程式，紅外線和可見光光電二極管以及控制邏輯等。

ams結合感測技術的專業、對ALS和接近偵測應用的深度理解以及大量生產優質產品的記錄使得智慧型手機製造商對ams充滿信心，能夠滿足其最嚴苛的手機開發需求。

ams的整合光學感測器業務部門策略專案總監劉健表示，TMD2712是業界最佳的LCD螢幕手機ALS和接近感測整合方案，進一步擴大了客戶對智慧型手機光學感測器的選擇。涵蓋個顯示技術領域，ams提供了一流的產品來實現無邊框設計。例如TMD3719 ─ 業界第一個完全在OLED顯示器後面運行的環境光、接近感測和閃爍感測器模組。TMD2755針對LCD縫隙下方的大氣隙設計進行最佳化的世界最小環境光和接近感測器模組；以及現在最新的TMD2712針對小氣隙設計進行最佳化，可放置在觸控顯示幕的水滴瀏海(teardrop notch)區域。

TMD2712可以輕鬆整合到顯示器組件中，並且可以準確測量IR和環境光。該模組的VCSEL發射器和光電二極管偏離封裝中心線，為製造商提供了更大的靈活性，可將感測器與相機等其他組件並排放置。該模組的接近偵測引擎可改善對光學串擾的抑制能力，可在較寬的視野範圍內可靠地長期運行，而無需使用導光管，中介層或特殊墨水等專用組件。

VCSEL發射器的使用和模組中的電源最佳化實現了低功耗，將感測器在電池電源上的消耗降至最低。 TMD2712感測器電路採用1.8V電源供電，在睡眠模式下僅消耗0.7μA的電流。

(工商 )