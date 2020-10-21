定位和無線通訊技術與服務的全球領導廠商u-blox宣佈，該公司的SARA-R5 LTE-M和NB-IoT蜂巢式系列產品現已開始量產，並通過北美多家主要通訊業者的LTE-M認證。SARA-R5系列是第一款內建 UBX-R5晶片組並獲得北美通訊業者認證的產品。UBX-R5是u-blox自行開發的低功耗廣域（LPWA）晶片組，已於今年初獲得MNO（行動網路業者）認證，同時也是首款通過全球認證論壇（GCF, Global Certification Forum）認證的IoT晶片組。

SARA-R5系列適用於LPWA IoT應用，例如工業自動化、感測器應用、連網醫療裝置、智慧量錶、資產和車輛追蹤，以及資通訊系統等。透過設計確保其安全性，該系列提供了強大的雲端連接功能。每個模組均提供內建的安全雲端（Secure Cloud）功能，具有唯一、且不可變更的身份辨識，而此身份辨識是由基於硬體的可靠信任根所產生的。信任根被放置於安全元件（Secure Element）中，構成了可信賴且具先進安全功能的基礎，包括加密密鑰管理。此安全功能能以u-blox IoT安全即服務（SaaS）形式提供，可解決運用在敏感或機密應用的IoT裝置對於壽命和安全問題。

透過自行掌握所有的技術組成構件，並擁有完整的硬體和軟體方案，u-blox可確保SARA-R5 的長期供應，並提供整個平台 ─ 涵蓋至晶片組層級 ─ 的使用壽命支援。SARA-R5可支援5G的事實也意味著，一旦行動業者推出5G LTE服務，客戶便能對其部署的裝置進行軟體升級，大幅提高終端產品的擴充性和延長使用壽命。

u-blox蜂巢式產品中心資深產品經理Samuele Falcomer表示，我們很高興看到，內建自有LPWA晶片組的SARA-R5現已在美國獲得LTE-M認證，並開始量產。SARA-R5系列擁有獨特的安全性，在其基於硬體的安全元件中，內建了信任根和密鑰管理系統（KMS），是非常適用於低頻寬LPWA應用的最佳化設計。

SARA-R5系列共有三個版本，均具有u-blox安全雲端功能，並支援u-blox IoT SaaS。 SARA-R500S提供LTE連接性，而SARA-R510M8S包含整合的u-blox M8 GNSS接收器和單獨的GNSS天線介面，可在LTE通訊的同時，提供可靠及準確的定位數據，所以非常適用於行動應用，例如車隊管理、追蹤、和資通訊系統。另一方面，SARA-R510S是專為超低電池供電應用所設計，包括智慧量錶、智慧城市、連網醫療裝置、安全和監控，以及遠端監控應用等。

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