擁有G乳好身材的性感女星熊熊（卓毓彤）最近衰事一樁接一樁，先是被徐乃麟（乃哥）證實和特斯拉男分手，又傳出疑似小產、暗訂養胎餐，手上兩個節目也告假數月。今(21日)週刊報導，堅強的熊熊自立自強，開起了串燒攤副業，人緣極好的她還有許多藝人朋友捧場，只是難敵奔波勞累，原本有些肉的她也消瘦一大圈。

熊熊過去在演藝圈桃花超旺，先前她被媒體拍到被特斯拉公主抱回家，演藝圈老大哥徐乃麟（乃哥）上月過生日，受訪透露熊熊跟男友「分了」，他也為熊熊抱不平，透露：「她現在不是跟男友分了嗎？我說妳現在寧缺勿濫，不要為了感情再一頭栽進去，妳現在很好，收入各方面都不錯，要好好珍惜」。

後來，熊熊向《挑戰吧！大神》節目組告假，便由Apple幫忙接棒主持，熊熊和KID一同主持的新聞節目她也消失許久。據《鏡週刊》報導，熊熊因此月收入至少少了50多萬，為此，近日她在信義區改經營串燒餐廳，當天她被拍到親力親為在店裡忙進忙出，生意也不錯。

雖然近來熊熊面臨許多打擊，好友小鬼上月猝逝，她在IG限時動態分享小鬼生前與柯有倫、竇智孔合唱新歌〈扛得住〉，意有所指說：「聽歌吧～人生總是起起落落，還是要堅強的生活，那怕天塌下來，只要有你一起度過，我會扛得住，我扛扛扛得住」，正能量令人心疼，粉絲也為她加油打氣。

(中時新聞網)