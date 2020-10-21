美國總統大選受到全球媒體關注，而近來美媒傳出拜登之子的電郵門案件，該起事件引發台灣媒體熱烈討論，認為該爆料就是這次美國大選的「十月驚奇」，國內論壇對於該案的討論無數，但卻有網友指出，美國最新民調顯示，該報導實際上對於美國選情沒有太大的影響。

而東海大學政治系教授宋興洲受港媒「中評社」採訪時指出，於該醜聞不直接與拜登個人有關，加上屆臨大選，美國選民關注內政的焦點遠大於境外事務，因此川普想藉打負面選戰，拉抬自我聲勢的力道不彰，可以發現目前多數民調，拜登仍然領先。

宋興洲指出，這其中最大的癥結點就是因為川普的內政問題，以美國前總統柯林頓為例，他的從政生涯牽涉許多醜聞，成為美國歷屆總統中一位備受爭議的人物，無論是是涉嫌與其妻希拉蕊利益輸送的白水事件，還是與白宮實習生有染婚外情性醜聞，但柯林頓仍是一位有著極高名望的總統，這主要是因為他在任期間內政一直處理得很好，政績受到廣大民意青睞。

宋興洲認為，目前川普針對電郵門事件窮追猛打，拜登陣營則未出面做出任何反應，通常在選前積極操作負面選戰的一方，選情都比較危急，兩相對比可以看出，川普的壓力高於拜登。川普的內政、經濟一團亂，而這些問題無法解決，支持度就難以拉升。

(中時新聞網)