Sony Mobile首款5G手機Xperia 1 II自上市首月起連續三個月獲得Android旗艦銷售冠軍，Sony趁勝追擊，宣布獨家攜手台灣大(3045)，推出Xperia 1 II鏡湖綠高效升級版，同步升級記憶體規格至12GB RAM，帶來更極速的運行效能，搶攻年底5G申辦潮，不讓即將登場的蘋果iPhone12專美於前。

Sony Mobile總經理林志遠表示，2020是台灣5G元年，Sony在台灣電信產業推出5G服務的第一時間推出Xperia 1 II，支援台灣電信服務的5G全頻，也是第一款獲得NCC認證的5G手機。Sony Mobile深知進入一個新世代的難度，2G、3G、4G、5G的每個新世代都是更進階的挑戰，前期提早與電信夥伴們共同測試，為的就是能即時推出最棒的產品與體驗。Xperia 1 II在台上市適逢5G開台，在電信運營商夥伴們強力支援和消費者支持下，連續3個月成為Android旗艦冠軍，交出亮麗的成績單。

林志遠更進一步表示，Sony Mobile在5G的規畫版圖不僅於此，在10月初推出Xperia 5 II，同樣旗艦5G帶來更合手的尺寸，本次再宣布Xperia 1 II推出高效升級版，將RAM提升至12GB效能更優，讓Xperia的5G系列更豐富，消費者能有更多不同的選擇。這次也特別與台灣大合作，獨家推出限量的Xperia 1 II鏡湖綠高效升級版共同迎戰5G旗艦市場，將延燒Xperia 1 II銷售佳績。

Sony Mobile首款5G手機Xperia 1 II，本次 Xperia 1 II不僅以「鏡湖綠」亮相，更同步將記憶體規格提升至12GB，以進階規格帶來更極速的運行速度，搭配21:9 4K HDR OLED最高解析度規格螢幕、360度實景音效、DESS Ultimate、遊戲增強器等音效與遊戲調教，來自Sony的Alpha相機頂尖科技及ZEISS蔡司光學技術，大三元相機鏡頭並加入3D iToF影像測距感測器，Photo Pro專業單眼相機模式，實現眼部追蹤對焦、高速連拍等強大功能。Sony表示，Xperia 1 II鏡湖綠高效升級版限量預購活動自即日起至11月3日，至Sony Mobile行動通訊專賣店、Sony專賣店、Sony線上旗艦店、MoMo購物網等限定店家，購買Xperia 1 II鏡湖綠高效升級版，即送原廠配件購物金3000元，上網完成登錄再贈Sony真無線藍牙耳機WF-H800，持振興券於實體通路購機加碼再折2000元。

(時報資訊)