藝人「小鬼」黃鴻升上月16日在家猝逝，死因為主動脈剝離，36年生命就此畫下句點，除了留下無限錯愕悲傷給親友及粉絲外，還留下了心碎的女友，啦啦隊女神峮峮悲喊「黃鴻升，我只想要你」，在這樣的情況下認了兩人秘戀，事後一路陪著黃家人處理男友的身後事，讓人看了不禁心疼。

峮峮陪伴摯愛小鬼走完最後一段路，經紀人當初也心疼體諒，表示不急著要她回歸工作，但從事發後峮峮僅停工僅一個月左右，已悄悄回歸工作崗位，不但被拍到cosplay幫遊戲拍廣告，昨(10/20)更重返球場應援，直接面對觀眾，露出招牌燦笑，收工後峮峮在IG貼文分享心得，簡單13個字，卻讓粉絲鼻酸。

峮峮昨重返球場，染了全黑的新髮色與新的瀏海，準備著替職棒中信兄弟隊應援，賽前跟啦啦隊夥伴們練舞的影片也被上傳到了官方TWITCH，可愛的笑容依舊，但網友們卻紛紛表示「是不是變瘦了？」，而正式上場，峮峮也燦笑賣力跳舞，現場球迷也都看得很開心，絲毫不會聯想到，峮峮其實剛經歷人生至痛之事。

在 Instagram 查看這則貼文 道不盡的溫暖與感謝☀️ #象一家人🐘♥️ 山君Qun🍒（@qun_04）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 20 日 上午 10:23 張貼

職棒應援工作結束後，峮峮更新了IG，貼出了跟啦啦隊夥伴的合照，寫下：「道不盡的溫暖與感謝，＃象一家人」，粉絲看了也紛紛應和，為峮峮打氣「峮峮～歡迎回來」、「象一家人，我們都在，總冠軍賽見」，希望她能接收到眾人的溫暖與感動，繼續勇敢向前，「妳不孤單」。

(中時新聞網)