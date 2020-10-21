因疫苗短缺中央暫緩50至64歲成人施打，優先給65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒主要流感高危險族群優先接種，不過北市南海實驗幼兒園卻傳出疫苗不足，原本11月5日在學校設站，卻要暫緩。爆料家長表示，學校臨時通知不打，要家長自行帶孩子到診所施打，但問了多家診所甚至是健康中心，疫苗早就施打完畢。

校園為流感傳播高危險群，但今年卻因疫苗不足，恐淪為流感破口，北市南海實驗幼兒園共有346名學生，北市衛生局原本預計11月5日在學校設站施打疫苗卻臨時喊卡，引發家長不滿。

投訴的家長指出，臨時接到學校通知停止施打疫苗，當下措手不及，原本預計11月5日施打，上周接到老師通知疫苗不足暫緩施打，但幼兒是高風險族群，卻發生這樣的情形，詢問好多診所都已施打完畢，真的很苦惱。

北市議員許淑華表示，北市包含公私立和非營利幼兒園共有697所，卻僅有21所幼兒園願意配合登記施打；許淑華說，幼兒園因怕事不願意承擔風險配合，這樣的鴕鳥心態很不可取。

許淑華建議，6歲以下幼兒抵抗力差，還要家長自行到診所或高風險環境施打，非常不方便也增加感染風險，教育局應督促幼兒園積極配合施打。

北市教育局副局長陳素慧表示，排程的部分是由衛生局安排，詢問衛生局後確認會如期施打；北市衛生局疾病管制科長余燦華指出，如有成功設站不會有取消的情形，這部分會再做了解。

記者實際致電南海實驗幼兒園健康中心表示，因疫苗不足確實有通知家長疫苗施打暫緩，但排程是在11月5日，如到時疫苗補齊，也可能恢復施打。

校方通知家長可到鄰近診所施打，但疫苗幾乎都被打完。（家長提供／游念育台北傳真）

(中時 )