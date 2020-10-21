在眾議院反壟斷小組調查結果出爐後，美國司法部終於向科技巨頭動手，第一刀瞄準瀏覽器、影音分享平台、入口網站龍頭谷歌(Google)，執行長皮查伊(Sundar Pichai)完全不怕，還說：「審查對谷歌而言並非新鮮事，我們期待著控訴我們的理由。」

谷歌周三股價漲1.38%，盤後續升1.27%，合計升幅2.65%，報1570.79美元，顯見市場力挺。母公司Alphabet周三股價漲幅與谷歌相當，收盤跳高1.39%，盤後續漲1.03%，合計升幅2.42%，報1572美元。

CNBC財經節目主持人柯瑞莫(Jim Cramer)分析：「如果美國政府谷歌分拆，母公司Alphabet將是贏家，這也可以看成司法部將Alphabet從買入變強力買入的過程。我說過很多次，他們應該分拆谷歌，打破局面，創造更多價值。」

投資銀行伯恩斯坦(Sanford C. Bernstein)分析師施穆利克(Mark Shmulik)說：「谷歌面臨的風險有限，這起訴訟最多是次震動，而不是地震。就算司法部告贏了，任何想改變谷歌對人們生活角色的調整都要花上好幾年。」

紐約大學貿易法教授佛克斯(Eleanor Fox)說：「他們不該把訴訟認為是終結谷歌地位的開始。這案子的走向肯定不會像某些人對谷歌的判斷。」

皮查伊再給員工內部通告表示，員工如果想幫忙，只要保持專注、繼續做正在做的事就好。他列舉谷歌各種產品，從人工智慧到新冠病毒警訊，自認谷歌創建的技術「將改善人類生活，並長期帶給社會純粹利益。」

得知被司法部控告壟斷後就發出聲明的谷歌首席法務顧問沃克(Kent Walker)在發給每名員工電子郵件重申，司法部提出訴訟有重大缺陷而且與法律事實不符。他也再次強調皮查伊所說立場：「我們可以預期司法部對我們的工作會有些嚴厲批評甚至誤導性的主張，但重要的是別因訴訟過程分心，也別去猜測法律問題。」

之前有外媒報導稱，美國政府如果要分割谷歌，最可能逼其釋出瀏覽器Chrome，Chrome在網路瀏覽器市場全球市佔率在6至7成間，調查報告指谷歌利用此主導地位蒐集用戶數據並制定線上廣告業務標準，導致其他同業無法與之競爭。

若Chrome被分拆，在教育市場最熱門的二合一筆記型電腦Chromebook可能也不再歸谷歌，涉及台廠會包括宏碁、廣達、聯發科，他們9月才宣布共組Chromebook聯盟，意圖改變遠端教學型態。

(中時新聞網)