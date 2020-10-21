KID（林柏昇）和温貞菱在浪漫實境節目《我們練愛吧》共組CP談戀愛，原本以為只是工作上的關係，卻遭爆料兩人疑似假戲真做，私下互動超曖昧，對此，經紀人也說話了。

在節目中，KID和温貞菱的一舉一動都充滿粉紅泡泡，像是KID會問女方：「如果真的交了另外一半，妳就會（會不會）跟他說『你都沒有林柏昇浪漫！』」語氣中藏不住對温貞菱的好感；而温貞菱也在社群網站貼上與一群人的合照，只有她將頭靠在KID的肩上，小動作洩漏兩人的好交情。

不只如此，兩人在節目上演不夠，一路曖昧到現實生活，温貞菱在IG上傳多張KID的獨照，寫道：「謝謝你在過程中，如此細心溫柔的照顧每一個人，每一個我們在旅程中見到的生命，你都很珍惜也小心翼翼的保護著」、「同時也證明了雙魚座式終極浪漫，還有無與倫比的善良與善解人意，孩子氣也是數一數二。」KID也不惶多讓，貼出許多温貞菱的照片，大方的坦言「我跟這個怪怪的少女練習了一場戀愛」文末還不忘貼心地提醒温貞菱的姓氏「温是這個温」，令許多網友看了直呼：「好啦可以在一起了」、「愛起來了啦」。

根據《鏡週刊》報導，有綠島民眾目擊KID載著温貞菱，單獨一起觀星，顯然是脫隊行程，不過，KID的經紀人解釋他和温貞菱是合作的朋友關係，沒有爆料的單獨約會；温貞菱的經紀人也說兩人只是興趣相近，所以才比較常一同出遊，和男友黃河的關係沒有變。

(中時新聞網)