KID（林柏昇）和温貞菱在浪漫實境節目《我們練愛吧》共組CP談戀愛，原本以為只是工作上的關係，卻遭爆料兩人疑似假戲真做，私下互動超曖昧，對此，經紀人也說話了。

在節目中，KID和温貞菱的一舉一動都充滿粉紅泡泡，像是KID會問女方：「如果真的交了另外一半，妳就會（會不會）跟他說『你都沒有林柏昇浪漫！』」語氣中藏不住對温貞菱的好感；而温貞菱也在社群網站貼上與一群人的合照，只有她將頭靠在KID的肩上，小動作洩漏兩人的好交情。

KID和温貞菱的互動頗耐人尋味。（圖／IG@温貞菱）
KID和温貞菱的互動頗耐人尋味。（圖／[email protected]温貞菱）

不只如此，兩人在節目上演不夠，一路曖昧到現實生活，温貞菱在IG上傳多張KID的獨照，寫道：「謝謝你在過程中，如此細心溫柔的照顧每一個人，每一個我們在旅程中見到的生命，你都很珍惜也小心翼翼的保護著」、「同時也證明了雙魚座式終極浪漫，還有無與倫比的善良與善解人意，孩子氣也是數一數二。」KID也不惶多讓，貼出許多温貞菱的照片，大方的坦言「我跟這個怪怪的少女練習了一場戀愛」文末還不忘貼心地提醒温貞菱的姓氏「温是這個温」，令許多網友看了直呼：「好啦可以在一起了」、「愛起來了啦」。

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🌊 雙魚座 聽說眼睛附近都有痣 （沒有的話可能是皮膚色的才看不出來） 雖然 我說的笑話 你都說不好笑 說我像猴子 一直說 猴毋才按呢（台語）🐒 Kâu m̄-tsiah án-ne 雖然 你叫我兩天內背出你的太陽月亮金星木星土星星座 分別是 兩個天蠍座、一個雙魚座跟一個摩羯座跟一個水瓶座 你只記得我的太陽是天蠍座 不過 謝謝你在過程中 如此細心溫柔的照顧每一個人 每一個我們在旅程中見到的生命 你都很珍惜也小心翼翼的保護著 包含花草與螞蟻 還有石頭與海 同時也證明了雙魚座式終極浪漫 還有無與倫比的善良 與善解人意 孩子氣也是數一數二 看完你們就明白了 十點 #我們練愛吧 #今晚10點東森綜合台 #以下開發誇獎 #雙魚座或是林柏昇 #對先誇獎雙魚座 @circuskidd #leicar3 #blackandwhitephotography #bwfilm #tmax400

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根據《鏡週刊》報導，有綠島民眾目擊KID載著温貞菱，單獨一起觀星，顯然是脫隊行程，不過，KID的經紀人解釋他和温貞菱是合作的朋友關係，沒有爆料的單獨約會；温貞菱的經紀人也說兩人只是興趣相近，所以才比較常一同出遊，和男友黃河的關係沒有變。

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(中時新聞網)

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