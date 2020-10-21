正濱漁港浪漫夜光雕為基隆港灣的夜晚增添了浪漫氣氛，但週末夜絕對不能少了派對這一味。「海派浪漫 24小時Non-Stop不斷電玩基隆」在本週六(24日)邀請國際知名電音派對品牌「斯邦奈Spunite」在和平島公園策劃一場超強卡司電音派對，邀請包括擁有百萬粉絲性感DJ藍星蕾Amber NA、金曲獎最佳新人謝震廷、饒舌歌手呂士軒、R＆B絕美新歌姬孫尤安等各種音樂類型的卡司，週六下午4點半起免費入場，邀請大家一起來嗨翻整個和平島！

基隆「海派浪漫」系列活動，上週末由點亮港灣浪漫夜的正濱漁港光雕展演揭開序幕，這週末則由「海派」的島嶼電音派對帶來高潮，讓大家知道基隆的夜晚還可以這麼有趣！正濱漁港色彩屋、和平島公園過去吸引遊客造訪的熱門時段大多在白天，但其實基隆的夜晚也非常有魅力，港灣海濱風情在夜晚有著截然不同的吸引力，這次「海派浪漫」系列活動， 10月連續兩個週末，基隆推出點亮夜晚魅力的活動，讓夜晚更好玩。

海派浪漫系列活動 島電音波放送 在和平島公園 免費入場。（基隆市政府提供）

知名電音派對品牌斯邦奈Spunite深耕台灣電子音樂市場逾十年，是老字號且具國際知名度的派對品牌，這次海派島電趴的場域在臨海的和平島公園，海濱的浪漫與讓人鬆弛的氣氛，非常適合在週末夜來場派對。派對DJ群由性感又熱情的亞洲百大女DJ－藍星蕾Amber NA領軍，她的個人IG擁有超過160萬粉絲追蹤，另外還有同樣性感美麗的DJ VN Veena、專業度滿分的Kenny Musik等；演出歌手方面，則有饒舌歌手呂士軒、第27屆金曲獎「最佳新人獎」得主謝震廷、R＆B絕美新歌姬孫尤安、「聲林之王」歌手馮玟璇、反差萌清新小帥哥說唱歌手王煜開YK，還有「情歌傳唱天后」李翊君之女，音樂新生代小才女王敏淳等，電音、嘻哈、搖滾、抒情、R＆B各種曲風全部都有，是最多元樂風的精彩派對，而且免費入場，基隆市政府邀請大家一起來參加這場海派的島嶼電音派對。

基隆市林右昌市長表示，正濱漁港浪漫夜活動行銷宣傳才剛開跑，累積線上觸及已破一百五十萬人，在活動開始前就上了各大媒體，甚至登上了頭版，短短三天就突破兩萬人來到現場享受屬於基隆海港味的浪漫夜；而這週六下午4點半開始，則要讓和平島公園成為派對現場，無邊境海景的免費電音趴，是基隆從未有過的海派趣味。深受年輕族群喜愛的國際派對品牌來到基隆，證明這幾年基隆的努力被業界看見，也歡迎更多國際廠牌來到基隆一起勇敢作夢。

基隆市政府觀光及城市行銷曾姿雯處長則說，市府這次以文化、歷史與生活作為核心價值，陸續推出三條以山海日夜為概念，串聯地方亮點的深度示範體驗遊程。廣邀媒體、旅遊業者一同踩線，開發更深度的基隆，也同時於線上旅遊電商平台供民眾選擇。而『海派浪漫』系列活動克服漁港地形限制，以漁港為畫布上演光雕秀，呈現海港城市的色塊跟元素。這個週末的夜晚，和平島的兩端將呈現兩種完全不同風格的樣貌，歡迎所有遊客透過旅遊來認識基隆這座港灣城市，愛上基隆這座港灣城市。

(中時 )