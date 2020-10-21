大同(2371)臨時股東會今（21）日在大直典華登場，今早現場參與股東會的小股東6點多就有人開始排隊。大同股東臨時會將決定林家百年老店是否變天，公司派以大同董事長林郭文艷為首、市場派則由三圓建設董事長王光祥領軍。

今天電子投票表決權總數為1221992398權，委託書與電子投票重複數為137870187權，扣除委託書與電子投票重複後為1084122211權。若以電子投票數來看，原董事長林郭文艷所得選舉權數僅有394104權，遠落後王光洋的1206188863權，以及林文淵的958491181權。

大同董事長林郭文艷曾私下表示，這是「非戰之罪」，意指百年大同集團持有的全台千億土地資產引爆各方覬覦，也是經營權之爭的核心。而三圓建設董事長王光祥為首的市場派則主張，大同巔峰時期曾市值高達5000億元，但近10年來集團虧損頻頻，旗下華映、綠能、尚志陸續下市，甚至面臨倒閉危機，員工失業生活頓失依靠，小股東血本無歸。大同包括前董事長林蔚山和現任董事長林郭文艷經營不善，只能靠賤賣祖產來挹注營運資金。

公司派為抗衡市場派，祭出中資牌，主張王光祥曾向陸資企業借款31億，持有的大同股份恐涉及中資，要依法剔除違法中資的股東權；而市場派則找來親綠背景的前中鋼董事長林文淵反制。

今年6月30日大同召開股東會改選董監事，公司派現場剝奪股東投票權，大獲全勝9席全拿下！卻是引發今天臨股會召開的導火線，市場派指控，報到時發現約有26000張股票、逾53%股東投票權遭林郭文艷逕自刪除，已顯然違反公司治理。

630事件後，證交所將大同打入全額交割股，投保中心也決議通過對該公司董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟；而後，經濟部駁回大同公司的董監事變更申請登記，金管會則以涉犯違反《證券交易法》特別背信罪罪嫌，依法告發，並命該公司不得再自行辦理股務事務。

市場派代表股東、欣同投資顧問董事長林宏信，搶先王光祥向經濟部申請召開股東臨時會改選董事獲准，時間訂於10月21日；公司派為阻止股臨會召開，向行政院、行政法院提起訴願並申請停止執行，但日前皆紛紛遭駁回。

1021大同變天股臨會如期召開，市場派推舉的董事長林文淵聲稱，自己有信心一年內就讓大同營運有所改變。

(時報資訊)