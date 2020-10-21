根據奧維雲網統計，2020年第二季小米智慧顯示器出貨量躋身全球前五大品牌。小米台灣宣布，推出備受矚目的小米智慧顯示器65型，為小米在台灣市場首款大型家電，讓小米於2020年智慧家庭藍圖完成最大一塊拼圖。

小米智慧顯示器65型以全金屬打造高質感機身，採用4K HDR 10-bit廣色域螢幕，支援HDR10+動態影像處理，搭載20W杜比喇叭DTS-HD揚聲器，並內建Android Pie 9.0作業系統，預載Netflix、YouTube、遠傳friDay影音、KKTV、LiTV 立視線上影視、CATCHPLAY+等影音平台。

小米智慧顯示器65型機身提供多個接口，包括3個HDMI、3個USB、AV Input以及S/PDIF等接口，可直接連結網路、遊戲主機、有線電視、機上盒或外接音響，帶來更加多元的用途，滿足各種娛樂體驗；同時支援最新藍牙5.0技術，外接規格相容的裝置更快速，且在數據保護模式下，可串流高達3倍以上的影片內容。

有鑑於數位匯流時代內容為王，搭載Android TV 9.0 Pie作業系統的小米智慧顯示器65型，擁有簡單直覺的操作介面，能透過遙控器一鍵觸發Google語音助理，用語音取代按鍵搜尋想看的內容，免去在虛擬鍵盤上移動選字的困擾。同時，更內建Chromecast，用手機或電腦的Google Chrome 瀏覽器投影相片、影片、音樂或其他串流服務超快速，省下購買其他外接裝置的需求。小米智慧顯示器 65型提供用戶豐富的4K影音娛樂內容，預載Netflix、YouTube、遠傳(4904)friDay影音、KKTV、LiTV立視線上影視、CATCHPLAY+等多個影音串流平台，不論是原創影集、知名韓劇、國際電影、優質華劇、或是兒童專區隨選隨看。

小米智慧顯示器65型售價1萬8999元，提供機身2年完整保固與專業基本安裝服務，首波推出限量超殺價1萬6999元，於10月22日10時起在小米商城mi.com首賣，此外，於12月31日前購買小米智慧顯示器65型，即贈遠傳friDay影音、KKTV、LiTV立視線上影視與CATCHPLAY+等串流影音平台的限期會員權益，多元內容讓全家每個成員都能享受「超越電視的體驗」。

(時報資訊)