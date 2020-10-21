夜咳讓許多人夜不成眠而困擾不已，想盡辦法就醫、吃藥或保養，就是很難根治。台北醫學大學附設醫院院長、胸腔內科專任主治醫師郭漢彬指出，有許多夜咳狀況是因為鼻涕倒流，但是導致鼻涕倒流的原因，卻又跟喉嚨大有關係。夜咳背後到底有什麼該注意的狀況？郭漢彬醫師在《咳不停？循線揪出慢性咳嗽的真相，有效對症治療》書中，做了解釋。以下為書摘：

鼻涕倒流和慢性鼻炎不同

慢性鼻炎的病人，鼻涕或鼻水是往前流出來的；而鼻涕倒流的話，鼻水是往後流到喉嚨，所以病人總覺得喉嚨癢癢的、有異物感。

病人特別會在躺下睡覺，身體從站姿改變成臥姿時最容易咳嗽，而這種咳嗽並不會有胸悶的問題產生。不過，很多病人都不認為鼻子有問題，因為他們白天不流鼻水也沒打噴嚏。有嚴重鼻炎的病人會分泌大量鼻涕，也會一陣陣咳嗽，但因鼻涕倒流引起的咳嗽，病人應該會「常常清喉嚨」，利用咳嗽把痰液咳出來，咳出後就不咳了。

如果鼻涕倒流是慢性咳嗽的原因⋯⋯喉嚨可能出問題

如果因鼻涕倒流而造成慢性的持續咳嗽，或因此而影響睡眠，甚至咳嗽咳到胸痛，就要注意鼻涕倒流可能只是誘發咳嗽的原因，但實際上是喉嚨出問題，導致喉嚨的咳嗽受體過度敏感，才會對鼻涕倒流的刺激產生激烈或持續性的咳嗽。

(示意圖/Shutterstock)

1. 鼻塞

最常見的問題是病人因為鼻塞而長時間用嘴巴呼吸，造成喉嚨的黏膜乾燥、損傷，使得喉嚨的咳嗽受體變得過度敏感。只要一發生鼻涕倒流，刺激到喉嚨就會咳個不停。這樣的病人有一些很容易分辨的特徵，除剛剛提到的黑眼圈，病人睡覺時大半會不自覺地用嘴巴呼吸，這更容易造成咽喉黏膜的損傷。一開始病人只會覺得每天早上醒來都口乾舌燥，起床就想猛喝水，經常在感冒，只要不小心感冒了，隔天竟然就失聲，其實這都是咽喉黏膜早已受傷的表現。聽診時，也會發現氣管阻塞的哮鳴聲音又大、又明顯。

2. 牙齒咬合不正常

除鼻塞，長時間用嘴巴呼吸會造成喉嚨黏膜乾燥、損傷，還因為本身的齒列不整齊導致牙齒無法正常咬合，或是口腔結構問題讓嘴巴無法緊閉。當睡覺時肌肉一放鬆，更沒辦法緊閉雙唇用鼻子呼吸，結果整夜都張嘴呼吸，就造成咽喉黏膜損傷、黏膜變薄、咽喉表面凹凸不平、血管增生、擴張，以致於常有慢性而且激烈的咳嗽，容易引起血管破裂而出現咳血現象，這個問題很容易被大家忽略。

3. 胃酸逆流加重

用嘴巴呼吸不一定會嚴重到造成喉嚨黏膜損傷，倒是長期口乾使得口水減少，讓原來不嚴重的胃酸逆流變嚴重造成喉嚨黏膜發炎，使喉嚨的咳嗽受體變得很敏感。因為口水是自然而且重要的胃酸中和劑，少了口水，即使是正常短暫的胃酸逆流，都會使得胃酸停留在喉嚨過久而造成傷害。

常常在下半夜才咳嗽的病人

某些人的夜咳不是氣喘、也不是鼻塞的鼻涕倒流，但是為什麼卻集中在下半夜四、五點天快亮時才發作呢？會不會是因為下半夜的溫度比較低，溫度變化的關係呢？如果平時病人進出冷氣房，在這種溫度變化大的情況都不會咳嗽的話，就表示與溫度無關。

另一種可能就是過敏性的咳嗽。這是源自於環境因素，因為在下半夜時，許多過敏原才開始活動，或是睡覺時已經在過敏原下暴露一段時間，到下半夜剛好是誘發的時間點，這時就會有慢性鼻炎的現象產生進而引發咳嗽。

這種病人要注意睡覺的周圍環境，特別是枕頭套上是不是有塵蟎？為什麼不在接觸的開始就過敏，還拖了三、四個小時才發作呢？這是因為過敏原的暴露要有一定的時間，而且會引發過敏的是塵蟎的排泄物，睡覺時會翻身、掀動枕頭或床單、被套，特別在冬天，被子多又厚，這時過敏原就隨著給翻揚起來。對鼻子不好的人，這剛好誘發鼻炎的產生，鼻黏膜受到刺激，鼻子的分泌物慢慢增多，鼻內開始腫大，有時要兩、三個小時才會產生嚴重的鼻塞，而鼻子的分泌物沒辦法往前跑當然就向後流，這時才會變成鼻涕倒流。

另外有可能是黴菌的過敏。因為台灣潮濕的氣候，在北部特別容易有黴菌的孳生，尤其梅雨季節更多。還有，就是蟑螂的過敏。因為它是夜間才出來活動，特別在夏天影響更大。仔細分析，這些都有季節性，診斷時可以多朝這個方向去尋找答案。

(中時新聞網)