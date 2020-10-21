現在社會多為雙薪家庭，夫母親需輪流照顧小孩，但父親、母親的照顧習慣卻是差別很大！一名女網友日前在臉書社團上分享趣事，她請丈夫幫忙為女兒洗頭，沒想到丈夫洗頭時竟沒有把小孩頭上的綁頭髮橡皮筋拿下，讓女兒洗完頭後頭髮更是亂七八糟，讓她無奈稱「給爸爸帶小孩好像有呼吸就好」。
該女網友於臉書社團「爆怨公社」發文，「有時候真的會被我老公氣死！幫女兒洗個頭，幫她把橡皮筋用下來有那麼困難嗎？一定要把她洗成這樣嗎？」讓她相當無奈，她還說丈夫告訴她，「有洗就好，有沒有用下來有差嗎？」
照片中女網友的女兒洗完頭後，頭髮反而更加凌亂，頭髮糾結程度好像已有５天沒洗頭似，讓她不禁稱「給爸爸帶小孩好像有呼吸就好」。
貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言「如果我這樣幫我女兒洗澡，大概活不到隔天」、「唉 不知道會打結嗎，不知道沖洗不乾淨頭皮會癢嗎，沒心不要做，這樣一定被我踹到黏在牆壁」、「爸爸帶的真的不用期望，真的還有在呼吸就好」、「這樣一定被我踹到黏在牆壁」、「改天洗澡可以請他穿衣服洗」、「水沖過頭髮就叫有洗頭是吧」。
(中時新聞網)
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