中天新聞台今年底換照可能不會過關，引來各界批評，質疑政府打壓新聞自由。對此，前高雄市長韓國瑜也站出來力挺中天，直言「中天一關門，台灣民主也會關門」，而該文也引來各路韓粉相挺。

過去大選期間為韓國瑜助選的「挺韓五虎將」之一，貼紙哥黃建豪受港媒「中評社」採訪時就指出，這段期間支持者們在網路上不斷串聯，已經相約26日公聽會召開之日，將一同北上，到國家通訊傳播委員會(NCC)前力挺中天，要一同維護台灣的新聞、言論自由！

黃建豪表示，韓國瑜發聲讓許多韓粉、挺韓支持者相當振奮，韓國瑜目前在沈潛中，這樣的動作顯示仍有在注重人民的聲音，畢竟政治人物光環來自人民的託付，而且很多人也希望韓國瑜發聲，韓是在體現民意。

黃建豪認為，因為中天新聞台才讓像他這樣老百姓有機會表達意見和訴求，現在人民才會力挺中天，認為是公正客觀的監督執政黨的媒體，而NCC不應該如此對待中天。

(中時新聞網)