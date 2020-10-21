徐巧芯到何孟樺臉書原文處留言。（圖／翻攝自臉書）

何孟樺回覆徐巧芯留言。（圖／翻攝自臉書）

中共軍機近期頻頻擾台，兩岸關係陷入緊張。台灣民主基金會16日公布最新民調，若大陸為統一攻打台灣，近8成受訪民眾願為台灣而戰，相較去年增加1成；反觀不願意為台而戰的民眾，從去年20.5％下降為12.7％。學者分析，主因來自中共對台灣施壓，且台灣政府防疫成果獲國際肯定，增加民眾自信與榮耀感。對此，民進黨前發言人何孟樺與台北市議員徐巧芯隔空互槓，何不僅被徐酸「16個讚的文章也可以上新聞」，徐更直接到何臉書下留言糾正錯字，讓網友直呼：「酸到最高點，帥！」

台灣民主基金會16日公布「2020台灣民意價值與治理」民調，其中，民主防衛部分，對於大陸若為了統一對台灣使用武力，是否願意為台灣而戰，高達79.8％的受訪者表達願意，相較去年願意為台而戰為68.2％，上升超過1成。不願意為台而戰部分，相較去年為20.5％，今年下降為12.7％，顯見保家衛國的意識有上升趨勢。

針對此民調，各界反應兩極。何孟樺在臉書痛批徐巧芯是「玻璃芯」、「不該嘲笑年輕人的愛國熱血」、「更不要把年輕人當白癡」、「竟然跟舔共藝人黃安一樣玻璃心，立場一致覺得民調都是屁，徐巧芯是吃到黃安的口水嗎？」徐則在臉書回擊：「16個讚的文章也可以上新聞，真的讓人很難不懷疑那些新聞是業配或靠關係。」

不僅如此，徐巧芯更直接到何孟樺臉書原文下留言：「那個⋯⋯妳⋯⋯寫錯字了，是無法『向』共產黨交代，不是『像』共產黨交代，加油。」此留言獲得194個讚，比何原文的讚數還要高。何留言回覆：「謝謝提醒，這樣的選字大家應該都知道我是用注音輸入法唷。」其他網友則紛紛留言：「酸到最高點，帥！」「成語也用錯，是兵凶戰危才對……」「蝦米，那個何綠獨連這麽簡單的字都寫錯，她怎能為更難的台獨戰而貢獻生命呢」、「戰力十足的議員讚！加油」。

(中時新聞網)