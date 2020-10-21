日前勞動部部長許銘春提出勞保年改草案初步想法，並提及擬降給付率、溯及既往等，引發外界批評，勞工團體日前也赴勞動部抗議，要求勞動部提出年改草案前應與勞團溝通，近日總工會原訂本周一至勞動部內拜會勞動部部長許銘春，卻因疑提早曝光導致喊卡，對此，許銘春今天表示，可能是聯繫上有誤會，但目前有關勞保財務改革沒有具體方案。
立法院衛生環境及社會福利委員會今天邀請勞動部等部會針對「行蹤不明外籍勞工對原住民勞工就業影響及如何降低逃逸誘因」專案報告。
許銘春表示，可能是聯繫上有誤會，後來瞭解可能有些總工會沒有要來拜訪，但她指出，目前有關勞保財務改革沒有具體方案，但如果勞工團體有意見要來拜訪，勞動部會虛心接受、瞭解。
許銘春提及，目前總工會未就下一次的拜會聯繫，但勞保改革是很大的工程，牽涉到千萬勞工權益，任何的拜訪都會虛心接受，她強調，如果有方案會與大家座談，現在如果各工會團體或勞工代表希望表達意見，勞動部都會歡迎。
(中時 )
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