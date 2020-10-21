國防部長嚴德發明天將到立院國防委員會進行國軍提升後備戰力專案報告，報告今送達，報告內容指出，針對後備制度改革，後備戰力提升檢討，置重點於如何在整體防衛作戰中，有效強化國土防衛戰力，此次依防衛作戰需求，重新編組各類型後備部隊，以支援常備部隊，由全國可徵用列管後備總人數231萬人中，精選退伍8年內役男76萬人，並依兵役公平原則，落實編管選員每年召訓26萬人，每人8年內最多召訓4次，參與國軍當年度戰訓整備，與常備部隊21萬5千人，共同擔負國土防衛守護家園任務，相關配套改革規劃均已完成。

另國人關心目前屬徵兵制之4個月軍事訓練役，役期是否延長，因涉及兵力需求、訓練機構訓量擴充，後續再作研議，然目前已強化4個月軍事訓練役課程的強度與標準，如實彈射擊由88發增加至262發，行軍訓練增加至20公里，戰鬥體適能及城鎮戰戰鬥教練等課目均列為施訓重點，可有效提升國土防衛持續戰力。

(中時 )