川普火大中斷「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪

據好幾名消息人士透露，美國總統川普周二接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪時，突然火爆結束訪問。接著他推文痛批主持人沒戴口罩，還威脅要在電視台播出前，就率先公開採訪內容。

據CNN《政治》（POLITICO）新聞網與20日報導，原本他預定稍後要和副總統彭斯（Mike Pence）一同受訪，但後來也沒出現。一名熟知事情發展的消息人士說，川普對主持人史塔兒（Lesley Stahl）的提問，以及專訪進行的方式很感冒。還有另一位在場的人士直指，川普被「惹火了」。

結果川普和史塔兒談了約45分鐘，就突然起身走人，並告訴CBS人員，他認為，他們已經有足夠的素材可用了。至於預定拍攝的川普與彭斯同框專訪，最後由副總統1人擔綱，接受了15分鐘專訪後結束。

而川普在受訪後推文說，「『60分鐘』的史塔兒在專訪我後，在白宮沒戴口罩，還有更多的」。此外，他還張貼了她沒戴口罩，就和製作人員在白宮交談的畫面。另一方面，白宮助理新聞秘書萊葳特（Karoline Leavitt）也推文幫腔道，「就在她批評我工作不戴口罩後，竟然這樣」。她並酸史塔兒說，規則只適用於別人，而不是自己。事實上，川普和史塔兒都曾因罹患新冠肺炎入院，而萊葳特10月初時也曾染疫。

不過，另一名了解採訪過程的人說，CBS團隊都經過新冠檢測，而史塔兒在採訪前也戴了口罩。

無論如何，就在川普周二晚動身，前往賓州進行競選造勢前暗示，「60分鐘」的專訪無法反映真實狀況。「我很高興地告訴各位，為了報導的正確性，我正考慮張貼和史塔兒的專訪－－在播出前！」他並推文強調，「這麼做大家才能一窺虛假和有偏見的專訪是怎麼回事……」

而「60分鐘」原本預定，要在周日晚的大選特別節目中播出川普與彭斯，還有民主黨總統候選人拜登和競選搭檔賀錦麗的專訪。

分析指出，隨著大選逼近，川普在民調中落後拜登，贏回選民心的時間也愈來愈少，似乎顯得心浮氣躁，這星期不斷發出攻勢，除了痛批白宮首席防疫專家佛奇是「災難」和「白癡」外，還說新聞媒體不報導拜登的犯罪行為，也一樣是罪犯。而川普周一在亞利桑那州造勢時，坦承他的確很心煩。「我打選戰時沒在怕，」他說，「我是覺得很氣！」

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文章來源：Trump abruptly ends '60 Minutes' interview before taping joint appearance with Pence
文章來源：Trump ends ’60 Minutes’ interview, attacks Lesley Stahl on Twitter

(中時新聞網)

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