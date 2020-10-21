美股翻升，台股加權指數21日開在12,889.88點，漲價效應帶動晶圓代工廠聯電（2303）早盤拉高，成交量激增至逾4萬張，交投熱絡，為早盤盤面的焦點。

美國眾議院議長裴洛西暗示，民主黨與白宮對財政刺激案的協商有進展，帶動道瓊工業平均指數、標準普爾500指數及那斯達克指數走揚。

道瓊工業平均指數10月20日上漲0.4％（113.37點）、收28,308.79點。那斯達克指數上漲0.33％（37.61點）、收11,516.49點。費城導體指數下跌0.02點、收2,385.82點。

本土大型投顧指出，從量價結構來看，台股大盤技術線型仍然維持多頭架構，但是上攻力道卻顯得薄弱，尤其5日均量和10日均量皆同步下滑，人氣似乎有退潮現象。就均線而言，季線已經回測過兩次，因此，目前不宜再跌破季線，否則中期有做頭疑慮。

另外，居高不下的融資餘額，亦不可太掉以輕心。盤整期間磨練耐心，為免碰到一日行情，操作切忌追高殺低。

11月3日美國總統選舉日近，大盤觀望氣息愈加濃厚，特別是股王大立光和權王台積電法說之後，股價反應都不強，使得還在公告季報的台股，買盤縮手情況明顯，現階段進出儘量就以短打不戀戰為主。

(工商 )