迎接西洋最盛大的鬼節慶典，台北神旺大飯店的「普諾麵包坊」搞怪不落人後，由麵包與西點主廚聯手推出數款創意新品，於即日起至10月31日在普諾麵包坊忠孝門市限量販售。

普諾麵包坊推出的一系列品項甜鹹兼備，包含：捏成幽靈造型，身藏香甜巧克力餡的「鬼靈精怪」、鹹香誘人的「熱狗木乃伊」、填入滿滿特製番茄雞肉餡的「鬼臉雞肉派」、製成應景南瓜形狀的「法式白醬雞肉南瓜盅」及相同造型的甜蜜版「蜜桃布丁南瓜盅」。迷你好入口的「搞怪小丸子」每張表情都是師傅巧手繪製。另有以麻糬和蔓越莓果醬打造寫實度百分百的「腦漿蛋糕」和連年熱銷的「惡魔手指餅乾」，萬聖限定商品39元起，銅板價就能將節慶風味帶上餐桌。

台灣颳起的萬聖變裝旋風，一路從街頭延伸到餐桌。台北神旺飯店「普諾麵包坊」推出多款期間限定新品，陪同顧客一起迎接萬聖節。其中，捏製成幽靈造型的「鬼靈精怪」麵包，每個都有獨一無二的手繪表情，裹入可可風味內餡，可口甜蜜。

慶祝萬聖節，除了驚悚風格，融入節慶元素的Q版麵包更是吸睛，如將麵糰交錯纏繞，再裹入鹹香熱狗的「熱狗木乃伊」；以義式蕃茄肉醬與鹹香雞肉鋪滿起酥麵糰，再烘烤至表面呈現焦糖色澤的「鬼臉雞肉派」，呆萌風格讓人會心一笑。而今年推出的三款新品，更能一窺主廚玩心。由萬聖節應景的南瓜做發想，取其造型並將麵包體挖空、填入餡料，製成一甜一鹹的南瓜盅，甜口味「蜜桃布丁南瓜盅」將香滑布丁搭配多汁水蜜桃，而鹹口味「 法式白醬雞肉南瓜盅」，則以奶香濃郁的法式白醬搭配燻雞、拉絲起司與切達起司醬，份量感十足的扎實餡料配上鬆軟麵糰與多變表情塗鴉，一秒收服麵包控。

另款萬聖限定烘焙「搞怪小丸子」，則是選用可塑性高的大理石麵糰，將其揉製成圓球狀，表層澆淋香甜巧克力醬，並發揮巧思繪製多樣表情及造型，美味又富食趣。連年熱銷的「惡魔手指」是以杏仁粉烘烤成酥脆餅乾，前端點綴堅果，並於末端沾上酸甜的蔓越莓果醬營造斷指視覺，兼具美味與造型。

標榜驚悚度百分百的「腦漿蛋糕」製作過程繁複，底層選用屏東萬巒當地嚴選的水磨蓬萊米粉取代麵粉，打造出口感綿滑細緻的「巧克力米戚風蛋糕」，接著挑選吸水性較佳的糯米粉，與水均勻混合，再以小火加熱，於熱度尚存時倒入擠花袋中。此時的麻糬較易塑形，主廚以S型的手勢，將麻糬自下而上堆疊，直至呈現腦的形狀，最後淋上蔓越莓與覆盆子熬煮的糖漿，營造頭破血流的視覺。今年更將內餡大升級，主廚特別選用汁多香甜的加州梨製成酸甜晶凍，搭配綿密滑順的巧克力與堅果風味慕斯，入口滋味和諧，相互平衡，血淋淋的寫實外觀，嚐來卻是甜蜜的蛋糕，想要在萬聖派對惡作劇，選這款準沒錯。多款療癒系烘焙，令人目不暇給。

(工商 )