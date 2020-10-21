由社團法人中華桃園明聖經推廣學會和社團法人中華關聖文化世界弘揚協會主辦的「忠義文學獎」徵文比賽今年邁入第12屆，今年計有海內外各地近千人參賽，佳作不斷,主辦單位經過首輪初審、二輪複審，最後決審的評鑑，共遴選出近70篇獲獎。

由社團法人中華桃園明聖經推廣學會和社團法人中華關聖文化世界弘揚協會自2005年為維護和推廣優良傳統忠孝節義、三綱五常之固有倫理精神為目的開始舉辦「忠義文學獎」。第12屆徵文主題從《覺世真經》、《陰騭文》、《太上感應篇》等經典，進行發揚忠孝節義精神闡述。

雖然全球都籠罩在新冠疫情的陰霾下，12屆忠義文學獎絲毫不受疫情的影響，包括海內外各地參賽人數接近千人，主辦單位分為「社會組」、「大專組」、「高中組」、「更生(受刑人)組」，共4組6類別(論文與文創分類)，經初審、複審，遴選出近70篇優秀文章獲獎。

本屆獲獎者散見各階層，包括旅居德國海德堡的台灣女作家、香港文字工作者、對岸資深媒體人；以及國立台灣大學四位博碩士生、國立師範大學兩位研究生，再加上更生組卅餘位表現傑出的受刑人，更有假釋出獄後獲得社會組獎項殊榮的獲獎者。在在都呈現出忠義文學獎透過正信觀念衍生出的正義氛圍，對國家社會的正面助益，實是不可或缺的一股潛移默化之力量。

「第12屆忠義文學獎‧海內外徵文活動頒獎典禮」，將於10月31日盛大於台灣師範大學「教育學院大樓201國際會議廳」舉行，主辦單位誠摯邀請所有忠義志士蒞臨指導。相關活動訊息詳至社團法人中華關聖文化世界弘揚協會、社團法人中華桃園明聖經推廣學會官方網站，或臉書粉絲頁：忠義天地。

(中時 )