美國白宮幕僚長梅道斯（Mark Meadows）表示，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）在新激勵方案上的協商已經取得「良好進展」，儘管他隨後也表示，要達成協議「還有路要走」。

受此激勵，目前道瓊指數期貨上漲105點或0.37%，為28,287點。標普500指數期貨漲0.44%，那斯達克100指數期貨漲0.48%。

梅道斯表示，川普政府與民主黨人周二在新冠振興措施談判上取得進展，但還需要克服重大分歧，才能在2020年大選前達成協議。他表示：「我認為那些討論可望在明天或次日再度取得進展」，並表示他希望看到「在周末前達成某種協議」。

佩洛西在周二夜間發給眾議院民主黨人的信上表示，「在我們更接近達成協議之際，這次對話讓事情變得更明朗，也為雙方提供共同點」。佩洛西表示，她與穆努欽呼籲各眾議院委員會主席「解決撥款金額與條文上的分歧」。她表示：「我仍然對我們能在大選前達成協議抱持希望。這項協議將更安全、更大、更好，且具有追溯力」。

在與財長通話之前，佩洛西則刻意淡化她必須在周二結束前達成協議之最後期限的重要性。她表示，要在大選前完成立法，國會議員必須達成協議，並在本周末結束前擬定法案。她在接受彭博社訪問時表示：「事情並非今天就是我們要達成協議的那一天，而是我們備好條款，能夠進行下一步的那一天」。佩洛西與穆努欽計畫在周三再度進行協商。

(時報資訊)